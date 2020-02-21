2020-02-21T04:33:07+03:00
Общество

Новокузнечанам предлагают выбрать территории для благоустройства

Каждый горожанин может прийти на голосование в своем районе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Одно из мест для благоустройства. ФОТО: администрация города НовокузнецкаОдно из мест для благоустройства. ФОТО: администрация города Новокузнецка
Изменить размер текста:

В предпоследний день февраля в Новокузнецке пройдет голосование, на котором горожане смогут выбрать, какие парки и скверы нужно благоустроить в 2021 году.

Выбирать новокузнечанам придется из восьми объектов, расположенных в разных районах города. Среди них – набережная реки Абы в районе домов №38-40 по проспекту Металлургов и дублирующий проезд проспекта Кузнецкстревского в Центральном районе. В Орджоникидзевском районе могут быть благоустроены парк «Шахтерская слава» и парк ДК имени Маяковского, а также сквер по улице Разведчиков. В Заводском районе жители города могут проголосовать за сквер возле клуба «Патриот», а в Куйбышевском районе – ха Площадь общественных мероприятий разреза Абагур. В Новоильинском районе может быть благоустроена пешеходная аллея вдоль открытого русла реки Петрик.

Одно из мест для благоустройства. ФОТО: администрация города Новокузнецка

Одно из мест для благоустройства. ФОТО: администрация города Новокузнецка

Каждый желающий может выбрать два объекта и проголосовать за них 28 февраля с 09.00 до 17.00.

Одно из мест для благоустройства. ФОТО: администрация города Новокузнецка

Одно из мест для благоустройства. ФОТО: администрация города Новокузнецка

Сделать это можно в местах проведения голосования:

Центральный район: администрация Центрального района, проспект Металлургов, 44.

Заводской район: администрация Заводского района, улица Тореза, 22б.

Орджоникидзевский район: администрация Орджоникидзевского района, улица Тузовского, 14.

Новоильинский район: администрация Новоильинского района, проспект Авиаторов, 62.

Кузнецкий район: администрация Кузнецкого района, улица Ленина, 38.

Куйбышевский район: администрация Куйбышевского района, проспект Курако, 37.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новокузнечанам предлагают выбрать территории для благоустройства
Голубоглазую женщину в горнолыжном костюме разыскивают в Кемерове
Житель кузбасского города отпилил себе ногу ножовкой
«500 дней. Время новых побед»: отчетная пресс-конференция пройдет в Кузбассе
На кузбасском автовокзале зарезали мужчину
Прокопчанин вместо заказанной в интернете приставки получил картон и мыло
Кемеровчанин хотел помочь китайцам и потерял 7 миллионов рублей
Скончался генеральный директор кемеровского ВостНИИ Юрий Филатов
В Кузбассе ужесточили наказание за неправильную парковку
В УФАС рассказали о ценах на медицинские маски в Кузбассе
В Кузбассе назначен новый заместитель начальника ГУФСИН
В Кузбассе ежегодно освобождаются 5,5 тысячи заключенных
Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении
Младенец пострадал в массовом ДТП в Новокузнецке
Отчетную пресс-конференцию проведет Сергей Цивилев
Из-за Дня защитника Отечества в Кузбассе изменится расписание автобусов
Территории для благоустройства смогут выбрать кемеровчане
В Кузбассе без газоснабжения остались 1800 домов
В кузбасских магазинах нашли поддельные сыры, сгущенку и масло
Опасное мясо продавали в Кузбассе
В Россельхозбанке проходит благотворительная акция «Подари шанс ребенку»
Стоимость квадратного метра жилья в сельской местности установили в Кузбассе
За год мигранты принесли Кузбассу 160 миллионов рублей
На Кузбасс надвигается сильная магнитная буря
Кузбассовцы предпочитают переезжать в Новосибирск
Грузовик загорелся на ходу на кузбасской трассе