Новокузнечанам предлагают выбрать территории для благоустройства

21 Февр. 2020 2020-02-21T04:33:07+03:00

Каждый горожанин может прийти на голосование в своем районе

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В предпоследний день февраля в Новокузнецке пройдет голосование, на котором горожане смогут выбрать, какие парки и скверы нужно благоустроить в 2021 году.

Выбирать новокузнечанам придется из восьми объектов, расположенных в разных районах города. Среди них – набережная реки Абы в районе домов №38-40 по проспекту Металлургов и дублирующий проезд проспекта Кузнецкстревского в Центральном районе. В Орджоникидзевском районе могут быть благоустроены парк «Шахтерская слава» и парк ДК имени Маяковского, а также сквер по улице Разведчиков. В Заводском районе жители города могут проголосовать за сквер возле клуба «Патриот», а в Куйбышевском районе – ха Площадь общественных мероприятий разреза Абагур. В Новоильинском районе может быть благоустроена пешеходная аллея вдоль открытого русла реки Петрик.

Одно из мест для благоустройства. ФОТО: администрация города Новокузнецка

Каждый желающий может выбрать два объекта и проголосовать за них 28 февраля с 09.00 до 17.00.

Одно из мест для благоустройства. ФОТО: администрация города Новокузнецка

Сделать это можно в местах проведения голосования:

Центральный район: администрация Центрального района, проспект Металлургов, 44.

Заводской район: администрация Заводского района, улица Тореза, 22б.

Орджоникидзевский район: администрация Орджоникидзевского района, улица Тузовского, 14.

Новоильинский район: администрация Новоильинского района, проспект Авиаторов, 62.

Кузнецкий район: администрация Кузнецкого района, улица Ленина, 38.

Куйбышевский район: администрация Куйбышевского района, проспект Курако, 37.

ИСТОЧНИК KP.RU