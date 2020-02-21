2020-02-21T06:39:32+03:00
Общество

Власти Кемерова рассказали о сносе недостроенного корпуса медуниверситета

Рабочие уже убрали три этажа
Яна ПОПОВА
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Власти Кемерова рассказали о сносе недостроенного корпуса медуниверситета. ФОТО: Илья Середюк/InstagramВласти Кемерова рассказали о сносе недостроенного корпуса медуниверситета. ФОТО: Илья Середюк/Instagram
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В Кемерове продолжается снос аварийных зданий. В том числе рабочие демонтируют заброшенный недостроенный корпус медицинского университета, расположенный в Кировском районе.

Приступили к работе еще летом прошлого года. Тогда территория вокруг здания была огорожена, и начал работать строительный кран. По словам представителей администрации города, сейчас специалисты уже завершают разбор корпуса. Так, они снесли три этажа несостоявшегося учреждения и постепенно вывозят оставшийся строительный мусор.

Что будет на месте снесенного здания - неизвестно. Однако жители Кировского района решили адресовать свои предложения мэрии.

«У нас в Кировском вообще детей некуда сводить, постройте здание для детей, чтобы дни рождения отмечать, в праздничные дни посещать развивающую комнату, можно мини-кинотеатр там же на 10 рядов сделать, мини-кафе, чтобы перекусить! Рассмотрите, пожалуйста, предложение!» - пишет неравнодушная горожанка.

Еще один объект для сноса - территория бывшего трамвайного депо в Рудничном районе. Им занимаются специалисты Кемеровской службы спасения. Они демонтируют гаражи, а после будут сносить административное здание, котельную и другие строения.

Отметим, всего обнаружено и планируется снести 80 объектов в городе: 49 подлежат демонтажу, а 31 постройку уже снесли. Также продолжается работа по выявлению зданий, состояние которых можно признать аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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