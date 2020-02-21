В Кузбассе создано министерство туризма и молодежной политики

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:16:38+03:00

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В Кузбассе появилось новое министерство - туризма и молодежной политики. Соответствующий документ появился в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса 20 февраля.

Постановление о создании нового министерства подписал глава региона Сергей Цивилев 19 февраля. Оно не стало правопреемником профильного департамента по обязательствам, а было создано с нуля.

Обязанности по координации деятельности нового ведомства возложены на замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Сергея Алексеева. Ему предстоит осуществить организационные мероприятия, связанные с созданием министерства, разработать и представить проект правового акта об утверждении положения ведомства, внести соответствующие изменения в Положение о заместителе губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма, представить в комитет по управлению госимуществом региона предложения о составе имущества, необходимого для осуществления деятельности министерства туризма и молодежной политики Кузбасса.

Напомним, ранее мы писали о том, что в области заработало министерство культуры и национальной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU