2020-02-21T07:19:40+03:00
Общество

Самую красивую маму Кузбасса выберут в Новокузнецке

Кастинг конкурса «Миссис Кузбасс» состоится 22 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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Самую красивую маму Кузбасса выберут в Новокузнецке. ФОТО: Игорь СемикашевСамую красивую маму Кузбасса выберут в Новокузнецке. ФОТО: Игорь Семикашев
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Уже в субботу, 22 февраля, в Новокузнецке пройдет кастинг самого нежного и красивого конкурса «Миссис Кузбасс». Принять в нем участие могут женщины, у которых уже есть дети.

Конкурс красоты, материнства и таланта «Миссис Кузбасс» стартует в Новокузнецке 22 февраля. Именно в этот день в бизнес-центре «Сити» состоится кастинг, по результатам которого определят 16 финалисток. Стать участницей может каждая женщина, у которой есть дети. В конкурсе нет ограничений по росту или весу, но имеются возрастные рамки - от 25 до 55 лет. Однако прежде, чем прийти на кастинг, претенденткам на участие надо заполнить анкету и отправить ее организаторам конкурса. Также следует взять распечатанную анкету на сам кастинг.

Финал конкурса состоится 26 марта, а до этого времени самые прекрасные мамы Кузбасса побывают на мастер-классах, обучающих семинарах, поработают с хореографами, стилистами и фотографами, научатся азам актерского мастерства и многому другому.

Начало кастинга 22 февраля, в 13.00, в бизнес-центре «Сити», улица Ермакова, 9а, офис 369.

ИСТОЧНИК KP.RU

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