Кемеровские школы открылись после карантина
В Кемерове дети скоро отправятся снова на занятия в школы. Согласно опубликованному приказу, карантин закончится 25 февраля.
В соответствии с распоряжением территориального управления Роспотребнадзора школы возобновят образовательную деятельность в общеобразовательных учреждениях с 25 февраля текущего года.
Однако проведение противоэпидемических мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа - своевременное выявление и изоляцию лиц с симптомами ОРВИ, текущую дезинфекцию поверхностей и воздуха, проветривание, исключение массовых мероприятий - продолжить до особого распоряжения.
Ответственность за исполнение распоряжения возложили на руководителей образовательных учреждений и директоров школ.
Напомним, на карантин все школы города закрыли с 10 февраля. Все две недели школьники обучались дистанционно.
Отметим, другие учреждения области по-прежнему находятся на карантине.
ИСТОЧНИК KP.RU