2020-02-21T14:54:46+03:00
Общество

Кемеровские школы открылись после карантина

Дети отправятся на занятия 25 февраля
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Кемеровские школы открылись после карантинаКемеровские школы открылись после карантинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове дети скоро отправятся снова на занятия в школы. Согласно опубликованному приказу, карантин закончится 25 февраля.

В соответствии с распоряжением территориального управления Роспотребнадзора школы возобновят образовательную деятельность в общеобразовательных учреждениях с 25 февраля текущего года.

Однако проведение противоэпидемических мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа - своевременное выявление и изоляцию лиц с симптомами ОРВИ, текущую дезинфекцию поверхностей и воздуха, проветривание, исключение массовых мероприятий - продолжить до особого распоряжения.

Ответственность за исполнение распоряжения возложили на руководителей образовательных учреждений и директоров школ.

Напомним, на карантин все школы города закрыли с 10 февраля. Все две недели школьники обучались дистанционно.

Отметим, другие учреждения области по-прежнему находятся на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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