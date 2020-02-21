2020-02-21T13:22:20+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчина убил супругу за любовь к алкоголю

На следствии свою вину он не признал
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе мужчина убил супругу за любовь к алкоголюВ Кузбассе мужчина убил супругу за любовь к алкоголюФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе закончено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, которого обвиняют в смерти супруги. Он избил женщину за ее пристрастие к алкоголю.

По версии следствия, житель Березовского в очередной раз обнаружил, что его 49-летняя супруга предалась возлияниям, и со злости несколько раз ударил ее ногой в живот. Через несколько дней женщина пожаловалась на плохое самочувствие, обвиняемый вызвал ей скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали, но спасти ее не удалось – женщина скончалась в больнице.

-Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины явилась закрытая тупая травма живота, сопровождавшаяся повреждениями внутренних органов. Злоумышленник был задержан, со следствием он не сотрудничал, вину не признал, утверждал, что супруга упала и ударилась животом, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Проведенные экспертизы показали, что версия обвиняемого не соответствует действительности. Теперь уголовное дело березовчанина будет рассматривать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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