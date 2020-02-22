2020-02-22T04:03:49+03:00
Происшествия

Новокузнечанка заставила полицейских искать выдуманного грабителя

А наказание за это получила вполне реальное
Ирина АВТУШКО
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Новокузнечанка заставила полицейских искать выдуманного грабителяНовокузнечанка заставила полицейских искать выдуманного грабителяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новокузнецке женщина сообщила в полицию о выдуманном преступлении. Однако обман вскрылся, и за него теперь придется отвечать.

Осенью прошлого года в полицию обратилась 30-летняя горожанка, которая сообщила о краже сотового телефона. Согласно представленной версии, на женщину на остановке напал неизвестный, похитил телефон стоимостью 5000 и скрылся.

Сотрудники полиции приступили к поискам подозреваемого, к этому также были привлечены бойцы Росгвардии. Злоумышленника не нашли, зато выяснили, что новокузнечанка была не совсем честна со стражами порядка.

-В ходе следствия установлено, что заявительница забыла, где оставила свой мобильный телефон, и чтобы полицейские помогли ей его найти, придумала преступление, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Она стала фигуранткой уголовного дела.

Рассмотрев все материалы, суд признал женщину виновной в совершении ложного доноса и назначил шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства. Кроме того, она должна будет возместить в федеральный бюджет около 3 000 рублей – такая сумма была потрачена полицейскими на отработку сообщения о грабеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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