22 Февр. 2020 2020-02-22T06:27:17+03:00

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Проезд на запрещающий сигнал светофора стоил одному из жителей Кемерова штрафа. Нарушение Правил дорожного движения зафиксировал видеорегистратор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/762354" frameborder="0"></iframe> Кемеровчанин поплатился за излишнюю торопливость.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

Один из автомобилистов Кемерова ехал по своим делам на личном автомобиле. Он двигался в общем потоке, соблюдая правила. На одном из перекрестков на проспекте Притомском автолюбитель остановил машину: загорался красный свет. А вот другой водитель, двигавшийся по соседней полосе на Kia Rio, не только не остановился перед светофором, он увеличил скорость и промчался по перекрестку уже на красный свет.

Видео с нарушением ПДД кемеровчанин отправил в «Мобильный патруль». Так как видеорегистратор зафиксировал не только факт нарушения, но и номера автомобиля, владельца Kia Rio нашли и привлекли к ответственности.

- В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере 1 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU