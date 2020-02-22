2020-02-22T07:19:13+03:00
Происшествия

Из-за порыва на трубопроводе в Кемерове затопило улицу

По дороге невозможно ни пройти, ни проехать
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Из-за порыва на трубопроводе в Кемерове затопило улицуИз-за порыва на трубопроводе в Кемерове затопило улицуФото: Яна ПОПОВА
Изменить размер текста:

На улице Мичурина и Сарыгина, что в Кемерове, с утра очень сыро. Пешеходам приходится пробираться по снежной каше, а автомобилистам – ехать по дороге, рискуя «утопить» машины.

Горожане возмущены: как им ходить по снежной каше? Как переходить дорогу – по колено в воде? Во всем винят погоду и коммунальщиков: мол, из-за потепления все растаяло, вот и стало не пройти.

Однако причиной затопленной дороги оказалась не теплая погода, а коммунальная авария – как раз на пересечении улиц Сарыгина и Мичурина.

- В районе дома №42 по улице Сарыгина произошел порыв трубы. На данный момент на месте работает аварийная бригада, повреждения устраняются. Ориентировочно к 20.00 работы будут завершены, - прокомментировали ситуацию в аварийно-диспетчерской службе «Кемвод».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24