Из-за порыва на трубопроводе в Кемерове затопило улицу

22 Февр. 2020 2020-02-22T07:19:13+03:00

По дороге невозможно ни пройти, ни проехать

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На улице Мичурина и Сарыгина, что в Кемерове, с утра очень сыро. Пешеходам приходится пробираться по снежной каше, а автомобилистам – ехать по дороге, рискуя «утопить» машины.

Горожане возмущены: как им ходить по снежной каше? Как переходить дорогу – по колено в воде? Во всем винят погоду и коммунальщиков: мол, из-за потепления все растаяло, вот и стало не пройти.

Однако причиной затопленной дороги оказалась не теплая погода, а коммунальная авария – как раз на пересечении улиц Сарыгина и Мичурина.

- В районе дома №42 по улице Сарыгина произошел порыв трубы. На данный момент на месте работает аварийная бригада, повреждения устраняются. Ориентировочно к 20.00 работы будут завершены, - прокомментировали ситуацию в аварийно-диспетчерской службе «Кемвод».

ИСТОЧНИК KP.RU