Под заводской гудок новокузнечане споют «Катюшу»
В Новокузнецке в последний день февраля пройдет патриотическая акция, которая будет посвящена героическим трудовым подвигам рабочих Сталинска. Горожане все вместе исполнят знаменитую песню «Катюша».
Флешмоб, по задумке организаторов, напомнит новокузнечанам, как единство и сплоченность горожан в время Великой Отечественной войны позволили быстро наладить в городе промышленное производство боеприпасов и внести свой вклад в Победу.
Стартует мероприятие 29 февраля в 12.30 на Площади Побед. Сначала здесь пройдет трансляция видеороликов хроники времен Великой Отечественной войны. А потом раздастся знаменитый заводской гудок, который ознаменует собой начало флешмоба. Знаменитая песня про боевую машину будет звучать на Площади побед под аккомпанемент баянистов, а слова «Катюши» будут транслироваться на большом экране.
- Ярким и ключевым событием флешмоба станет появление в самом центре Площади Побед 12-ти метровой красной звезды, символизирующей силу и сплоченность всего русского народа, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.
ИСТОЧНИК KP.RU