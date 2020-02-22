Под заводской гудок новокузнечане споют «Катюшу»

22 Февр. 2020 2020-02-22T08:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке в последний день февраля пройдет патриотическая акция, которая будет посвящена героическим трудовым подвигам рабочих Сталинска. Горожане все вместе исполнят знаменитую песню «Катюша».

Флешмоб, по задумке организаторов, напомнит новокузнечанам, как единство и сплоченность горожан в время Великой Отечественной войны позволили быстро наладить в городе промышленное производство боеприпасов и внести свой вклад в Победу.

Стартует мероприятие 29 февраля в 12.30 на Площади Побед. Сначала здесь пройдет трансляция видеороликов хроники времен Великой Отечественной войны. А потом раздастся знаменитый заводской гудок, который ознаменует собой начало флешмоба. Знаменитая песня про боевую машину будет звучать на Площади побед под аккомпанемент баянистов, а слова «Катюши» будут транслироваться на большом экране.

- Ярким и ключевым событием флешмоба станет появление в самом центре Площади Побед 12-ти метровой красной звезды, символизирующей силу и сплоченность всего русского народа, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU