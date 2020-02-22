2020-02-22T08:57:27+03:00
Общество

Под заводской гудок новокузнечане споют «Катюшу»

Горожан приглашают поучаствовать во флешмобе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Под заводской гудок новокузнечане споют «Катюшу». ФОТО: Юрий ЛобачевПод заводской гудок новокузнечане споют «Катюшу». ФОТО: Юрий Лобачев
Изменить размер текста:

В Новокузнецке в последний день февраля пройдет патриотическая акция, которая будет посвящена героическим трудовым подвигам рабочих Сталинска. Горожане все вместе исполнят знаменитую песню «Катюша».

Флешмоб, по задумке организаторов, напомнит новокузнечанам, как единство и сплоченность горожан в время Великой Отечественной войны позволили быстро наладить в городе промышленное производство боеприпасов и внести свой вклад в Победу.

Стартует мероприятие 29 февраля в 12.30 на Площади Побед. Сначала здесь пройдет трансляция видеороликов хроники времен Великой Отечественной войны. А потом раздастся знаменитый заводской гудок, который ознаменует собой начало флешмоба. Знаменитая песня про боевую машину будет звучать на Площади побед под аккомпанемент баянистов, а слова «Катюши» будут транслироваться на большом экране.

- Ярким и ключевым событием флешмоба станет появление в самом центре Площади Побед 12-ти метровой красной звезды, символизирующей силу и сплоченность всего русского народа, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 домов остались без холодной воды из-за аварии в Кемерове
Накануне праздника в Кузбассе почтили память защитников Отечества
27 человек тушили пожар в кафе и СТО в Кемерове
Под заводской гудок новокузнечане споют «Катюшу»
Россельхозбанк автоматизировал реагирование на киберугрозы с помощью системы R-Vision
Из-за порыва на трубопроводе в Кемерове затопило улицу
Кемеровчанин поплатился за излишнюю торопливость
В Кузбассе неадекватный мужчина ткнул женщине в глаз сигаретой
Новокузнечанка заставила полицейских искать выдуманного грабителя
Работникам кузбасской шахты «Заречная» погасили долги по зарплате за ноябрь
В трех отделениях МВД Кузбасса назначены новые руководители
Кузбассовец поневоле стал наркокурьером из-за угрозы расправы над родными
В Кузбассе скончался почтальон, которого ударили по голове монтировкой
В Кузбассе мужчина убил супругу за любовь к алкоголю
Кемеровские школы открылись после карантина
Сергей Цивилев рассказал об улучшении оказания медуслуг в Шерегеше