Накануне праздника в Кузбассе почтили память защитников Отечества

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:22:08+03:00

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В Кузбассе накануне праздника почтили память воинов, отдавших жизни, защищая Отечество. К Памятнику воинам-кузбассовцам цветы возложили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Кемерова, ветераны и другие.

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в Кемерове почтили память воинов, отдавших свои жизни за Родину. В 11 часов утра губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Кемерова Илья Середюк, ветераны, представители силовых структур, духовенства и общественности возложили цветы в Памятнику воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в Великой Отечественной войне.

- Мы всегда будем помнить подвиг наших героев и ценить мир и свободу, которые они нам подарили, - отметил губернатор на своей странице в соцсети. - Особые слова благодарности говорю сегодня нашим ветеранам. После возложения цветов за чашкой чая пожелал им здоровья, оптимизма и долголетия.

ИСТОЧНИК KP.RU