РСХБ улучшил условия обслуживания экспортеров и участников внешнеэкономической деятельности

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:33:57+03:00

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Россельхозбанк ввел в действие два новых тарифных плана: один предназначен экспортно ориентированным компаниям АПК, второй – компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность.

Тарифный план «ВЭД» включает услуги по открытию и ведению банковских счетов в рублях и валюте, все виды сервисов в системе дистанционного банковского обслуживания, 30 переводов в рублях, переводы в иностранной валюте в сумме, эквивалентной двум миллионам рублей в месяц. На услуги РСХБ по выполнению функций агента валютного контроля - скидка 20 процентов..

Тарифный план для экспортно ориентированных компаний АПК отличается от предыдущего 50-процентной скидкой на услуги банка по выполнению функций агента валютного контроля. Если у клиента действует банковская гарантия, выданная РСХБ, стоимость тарифного плана обнуляется на срок действия гарантии.

- Россельхозбанк предлагает современные финансовые решения, которые помогают развивать бизнес и достигать новых высот на экспортных направлениях. Новые тарифные планы призваны поддержать комфортную бизнес-среду для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность, и облегчить интеграцию в международный рынок, — отметил Максим Любомудров, зампредседателя правления РСХБ.

В рамках обслуживания ВЭД Россельхозбанк предоставляет широкий спектр продуктов и услуг, обеспечивая клиентов возможностями, связанными с привлечением экспортного финансирования и внешнеторговым операциям, а также оказывает услуги по проведению конверсионных операций на наиболее выгодных условиях.