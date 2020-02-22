2020-02-22T13:06:35+03:00
Общество

От ноля до -5: какой будет погода в День защитника Отечества февраля в Кузбассе

Синоптики дали прогноз на 23 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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От ноля до -5: какой будет погода в День защитника Отечества февраля в КузбассеОт ноля до -5: какой будет погода в День защитника Отечества февраля в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В этот день в Кузбассе будут проходить праздничные мероприятия и гуляния. Главное – чтобы не подвела погода.

В ночь на 23 февраля, по прогнозам синоптиков, в Кузбассе ожидается от четырех до девяти градусов мороза. Местами возможно похолодание до -15. В Кемерове, согласно прогнозам, столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов.

Днем на территории Кузбасса воздух прогреется 0…-5 градусов. Ожидается переменная облачность, небольшой снег и мокрый снег. Скорость западного ветра может достигать 3-8 метров в секунду.

В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах -2…-4 градусов. Ожидается переменная облачность, а вот существенных осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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