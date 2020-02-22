От ноля до -5: какой будет погода в День защитника Отечества февраля в Кузбассе
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В этот день в Кузбассе будут проходить праздничные мероприятия и гуляния. Главное – чтобы не подвела погода.
В ночь на 23 февраля, по прогнозам синоптиков, в Кузбассе ожидается от четырех до девяти градусов мороза. Местами возможно похолодание до -15. В Кемерове, согласно прогнозам, столбики термометров опустятся до -7…-9 градусов.
Днем на территории Кузбасса воздух прогреется 0…-5 градусов. Ожидается переменная облачность, небольшой снег и мокрый снег. Скорость западного ветра может достигать 3-8 метров в секунду.
В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах -2…-4 градусов. Ожидается переменная облачность, а вот существенных осадков не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»