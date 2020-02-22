2020-02-22T15:57:13+03:00
Общество

Сорняки, пожары и свалки: в Парламенте Кузбасса обсудили, что губит Рудничный бор

Кемеровчане хотят сохранить уникальный бор
Екатерина РОМАНОВА
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Сорняки, пожары и свалки: в Парламенте Кузбасса обсудили, что губит Рудничный борСорняки, пожары и свалки: в Парламенте Кузбасса обсудили, что губит Рудничный борФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Как сохранить Рудничный бор? Что сейчас губит его? Эти и другие вопросы обсуждали в Парламенте Кузбасса. Решением же работы дискуссионной площадки стало проведение субботника.

Рудничный бор – уникальное место, единственный в мире реликтовый лес, расположенный в городской черте и окруженный жилой застройкой. За последние 100 лет площадь бора сократилась в 1,5 раза и сегодня составляет 400 га. Часть кемеровчан требует: бор надо спасать, провести его санитарную обработку. Часть же уверена: природа сама восстановится.

Весной 2019 года ученые Кузбасса и Татарстана начали исследование состояние бора. Работы продлятся еще два года, но уже есть первые итоги. Так, на дискуссионной площадке, которая развернулась в Парламенте Кузбасса, озвучили некоторые результаты. Оказалось, на состояние бора влияет вытаптывание растений, стихийные свалки, заброшенные строения, несанкционированный сброс канализационных стоков. Кроме того, пространство бора постепенно захватывает растение-сорняк – американский клен. Он может погубить экосистему, вытеснив типичные для сосновых лесов растения.

В Парламенте Кузбасса обсудили стратегию развития Рудничного бора. ФОТО: Парламент Кузбасса

В Парламенте Кузбасса обсудили стратегию развития Рудничного бора. ФОТО: Парламент Кузбасса

Участники дискуссионной площадки договорились до 3 марта разработать действий, которые нужно предпринять для деликатного спасения бора

- Парламент Кузбасса вышел с инициативой — участникам сегодняшней встречи в конце апреля устроить в бору совместный субботник. Чтобы на месте посмотреть проблемы и ударно поработать, личным примером показав, что сохранение уникального природного места — забота каждого, - отметил Вячеслав Петров, председатель Парламента Кузбасса

ИСТОЧНИК KP.RU

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