2020-02-23T04:16:47+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Стартовала госпрограмма льготной ипотеки для строительства или приобретения жилья в сельской местности: ставка до 3% годовых

Условия льготной ипотеки сравнимы с условиями лучших мировых практик
Яков КРЫМСКИЙ
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Сергей Цивилев встретился с первым заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Кириллом Левиным и директором кемеровского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Виктором Кобзевым.

На встрече обсуждали госпрограмму Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», вступившую в силу 1 января 2020 года. Она направлена на сохранение доли селян в общей численности населения России и улучшение качество их жизни.

В рамках госпрограммы в Кузбассе принята своя - «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса на 2020 - 2025 годы». Ее задача – к 2025 году повысить долю благоустроенных домов в селах до 13 процентов.

Кузбассовцы могут взять ипотеку до трех миллионов рублей на 25 лет под три процента годовых на покупку или строительство дома в селе. Еще один кредит – до 250 тысяч рублей на пять лет под пять процентов – дается на проведение инженерных коммуникаций. Есть у банка выгодное предложение и для предпринимателей, строящих объекты инженерной инфраструктуры и дороги.

- Перед Банком в Кузбассе стоят задачи по поддержке крупных экспортеров, работа по поддержке фермерского движения и развитие программы льготной сельской ипотеки. Ее условия сравнимы с условиями лучших мировых практик, – сказал Кирилл Левин.

- Льготные условия для приобретения жилья и улучшения условий, а также выгодные предложения для фермеров и других предпринимателей в селе поспособствуют развитию сельских территорий, привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, закреплению профессиональных кадров, – подчеркнул губернатор.

Сергей Цивилев поручил департаменту строительства выбрать лучший типовой проект для строительства в селе, а также довести до сведения всех селян о старте госпрограммы.

Партнерский материал.

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