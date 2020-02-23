2020-02-23T04:33:46+03:00
Спорт

Волейбольный «Кузбасс» одержал победу над московским «Димнамо»

Матч проходил на домашней площадке «Кузбасса»
Екатерина РОМАНОВА
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Волейбольный «Кузбасс» одержал победу над московским «Димнамо». ФОТО: пресс-служба ВК "Кузбасс"Волейбольный «Кузбасс» одержал победу над московским «Димнамо». ФОТО: пресс-служба ВК "Кузбасс"
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В субботу, 22 февраля, волейболисты «Кузбасса» на своей площадке одержали победу в матче 19-го тура чемпионата России. Их соперником был московский «Динамо».

Матч проходил на домашней площадке ВК «Кузбасс», и кемеровчане не уступили своим соперникам ни одного сета, всухую разгромив москвичей.

- В первую очередь, хочу сказать, что многие моменты мы отыграли хорошо, но некоторые простые мячи отдали сопернику. Не могу назвать эту игру идеальной, но в целом все прошло отлично – мы играли сегодня, как настоящая команда. Впервые за долгое время у нас появилась возможность тренироваться в полном составе. Важно быть вместе, ведь волейбол – это сложный механизм, внутренним законам которого сложно противостоять. Подводя итоги, скажу, что все провели большую работу, и я поздравляю нас с победой! – отметил главный тренер команды «Кузбасс» Георге Крету.

Следующая игра состоится на площадке спортивного комплекса «Арена». ВК «Кузбасс» проведет заключительный домашний матч регулярного чемпионата против нижневартовского клуба «Югра-Самотлор». Начало игры – 29 февраля в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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