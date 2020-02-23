2020-02-23T05:11:15+03:00
Общество

После развода с хоккеистом из Кузбасса Иваном Телегиным Пелагея занялась боксом

Об этом она рассказала в эфире Первого канала
Екатерина РОМАНОВА
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После развода с хоккеистом из Кузбасса Пелагея занялась боксом. ФОТО: кадр видео Первого канала.После развода с хоккеистом из Кузбасса Пелагея занялась боксом. ФОТО: кадр видео Первого канала.
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Гостьей программы «Вечерний Ургант» в пятницу, 21 февраля, стала Пелагея. Популярная певица не так давно заявила о разводе с известных хоккеистом из Новокузнецка Иваном Телегиным.

Несмотря на то, что и Пелагея, и Иван Телегин сделали в своих социальных сетях заявление о том, что они разводятся и даже объяснили, почему, им не удалось избежать негатива со стороны посторонних людей. Однако в соцсетях и прессе стали муссировать слухи, и Пелагея подверглась нападкам.

- Развод – такой процесс, когда хочется спрятаться за закрытыми шторами. Но я так не делаю. Я решила, что любая сложная история – это благоприятный момент для трансформации, - рассказала Пелагея.

Певица также отметила, что сил ей придает чувство ответственности за дочь и то, что поклонники оказывают ей огромную поддержку.

- Я в очередной раз убедилась, какие приятные и сердобольные люди живут в нашей стране, - поблагодарила своих поклонников Пелагея.

К слову, певица рассказала об одной перемене в своей жизни: после развода она открыла для себя новый вид спорта.

- А еще я пошла на бокс. Надо защищаться – я учусь защищаться. До этого всегда была котом Леопольдом: «Ребята, давайте жить дружно». В какой-то момент я поняла, что девушка взрослая, опять же - мать. За правду, за правое дело и за свое имя, семью, репутацию я готова даже пойти на бокс, - заявила певица.

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Пелагея рассказала, что они сумели договориться и сохранить хорошие отношения. Сейчас бракоразводный процесс певицы и хоккеиста из Кузбасса Ивана Телегина находится на стадии оформления документов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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