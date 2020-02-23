Ребенок после рождения попал на операционный стол в Кузбассе
В Кузбассе новорожденный малыш попал на операционный стол сразу после своего рождения. Жизни ребенка угрожало редкое заболевания, которое он унаследовал.
Как рассказали в Областной детской клинической больнице, находящейся в областной столицы, в операционное отделение медучреждения поступил не совсем обычный пациент. Он приехавший в Кузбасс из Хакасии в утробе матери.
– Беременная женщина, зная, что малыш родится с серьезным пороком развития, и сразу после рождения ему потребуется операция, приехала рожать и лечить ребенка в Областную детскую клиническую больницу, доверившись кузбасским врачам, – рассказали в больнице.
В ОДКБ есть все необходимое медицинское оборудование – при помощи медицинского микроскопа высококвалифицированные специалисты провели микрохирургическую коррекцию порока.
Сейчас малыш вместе с мамой находится под присмотром кузбасских врачей. Он уже идет на поправку и через 10-14 дней сможет вернуться домой.
Отметим, всего в год медики проводят примерно 15 таких операций.
ИСТОЧНИК KP.RU