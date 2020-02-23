2020-02-23T06:37:30+03:00
Общество

Ребенок после рождения попал на операционный стол в Кузбассе

Малыш унаследовал редкое заболевание
Яна ПОПОВА
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Ребенок после рождения попал на операционный стол в Кузбассе. ФОТО: Областная детская клиническая больница/InstagramРебенок после рождения попал на операционный стол в Кузбассе. ФОТО: Областная детская клиническая больница/Instagram
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В Кузбассе новорожденный малыш попал на операционный стол сразу после своего рождения. Жизни ребенка угрожало редкое заболевания, которое он унаследовал.

Как рассказали в Областной детской клинической больнице, находящейся в областной столицы, в операционное отделение медучреждения поступил не совсем обычный пациент. Он приехавший в Кузбасс из Хакасии в утробе матери.

– Беременная женщина, зная, что малыш родится с серьезным пороком развития, и сразу после рождения ему потребуется операция, приехала рожать и лечить ребенка в Областную детскую клиническую больницу, доверившись кузбасским врачам, – рассказали в больнице.

В ОДКБ есть все необходимое медицинское оборудование – при помощи медицинского микроскопа высококвалифицированные специалисты провели микрохирургическую коррекцию порока.

Сейчас малыш вместе с мамой находится под присмотром кузбасских врачей. Он уже идет на поправку и через 10-14 дней сможет вернуться домой.

Отметим, всего в год медики проводят примерно 15 таких операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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