С днем защитника Отечества кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с праздником настоящих мужчин – с днем защитника Отечества.
Видеопоздравления глава области разместил на своей странице в социальной сети.
– Уважаемые защитники Отечества! Я от всей души поздравляю вас с замечательным праздником 23 февраля, с праздником мужественных, сильных настоящих мужчин, – сообщил Сергей Цивилев.
Он пожелал всем мужчинам, проживающим на территории области, счастья, здоровья, благополучия.
Он также напомнил, что текущий год должен стать особенным не только для Кузбасса, но и для всей страны – президент Российской Федерации Владимир Путин объявил его годом памяти и воинской славы.
Кузбассовцы поблагодарили губернатора за столь искренние слова и оставили под публикацией свои пожелания для главы региона.
– От всей души поздравляю с днем защитника Отечества! Сергей Евгеньевич, вы своим личным примером доказываете, что настоящий мужчина должен пройти суровую службу и всю последующую жизнь оставаться защитником своей родины, своей земли, своей семьи. Крепкого вам здоровья и оптимизма! – написал один из подписчиков страницы.
ИСТОЧНИК KP.RU