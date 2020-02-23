2020-02-23T07:53:44+03:00
Общество

С днем защитника Отечества кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев

Он пожелал жителям счастья, здоровья и благополучия
Яна ПОПОВА
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С днем защитника Отечества кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.comС днем защитника Отечества кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.com
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с праздником настоящих мужчин – с днем защитника Отечества.

Видеопоздравления глава области разместил на своей странице в социальной сети.

– Уважаемые защитники Отечества! Я от всей души поздравляю вас с замечательным праздником 23 февраля, с праздником мужественных, сильных настоящих мужчин, – сообщил Сергей Цивилев.

Он пожелал всем мужчинам, проживающим на территории области, счастья, здоровья, благополучия.

Он также напомнил, что текущий год должен стать особенным не только для Кузбасса, но и для всей страны – президент Российской Федерации Владимир Путин объявил его годом памяти и воинской славы.

Кузбассовцы поблагодарили губернатора за столь искренние слова и оставили под публикацией свои пожелания для главы региона.

– От всей души поздравляю с днем защитника Отечества! Сергей Евгеньевич, вы своим личным примером доказываете, что настоящий мужчина должен пройти суровую службу и всю последующую жизнь оставаться защитником своей родины, своей земли, своей семьи. Крепкого вам здоровья и оптимизма! – написал один из подписчиков страницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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