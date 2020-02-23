2020-02-23T09:10:00+03:00
Общество

Полицейские исполнили мечту 8-летнего мальчика из Кузбасса

Они устроили встречу с участником Великой Отечественной войны подполковником милиции в отставке Михаилом Рудаковым
Яна ПОПОВА
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Полицейские исполнили мечту 8-летнего мальчика из КузбассаПолицейские исполнили мечту 8-летнего мальчика из КузбассаФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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Кузбасские полицейские исполнили мечту 8-летнего мальчика: они познакомили ребенка с человеком, о котором он слышал много героических рассказов.

Ученик 2 класса Тимур Танаев из города Юрги часто слышал из уст бабушки и дедушки, сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Юргинский», о ветеране Великой Отечественной войны подполковнике милиции в отставке Михаиле Рудакове. Встретиться с этим человеком стало настоящей мечтой ребенка.

В день защитника Отечества, 23 февраля, полицейские решили исполнить заветное желание Тимура. Они вместе отправились в гости к Михаилу Рудакову.

– Школьник с восторгом принял предложение и подготовил подарок для настоящего защитника Отечества. После поздравительных слов школьник рассказал ветерану о своих успехах в школе, увлечениях и о том, что мечтает продолжить полицейскую династию и служить в дорожно-патрульной службе ГИБДД, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

А после встречи мальчика ждал еще один сюрприз. Командир отдельного взвода ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» старший лейтенант полиции Сергей Мищириков показал мальчику, как проходит день инспектора дорожного движения и провел ознакомительную экскурсию по зданию ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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