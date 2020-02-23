2020-02-23T10:49:19+03:00
Происшествия

Новокузнечанен украл телефон у продавца в магазине

Стоимость гаджета – 12 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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Новокузнечанен украл телефон у продавца в магазинеНовокузнечанен украл телефон у продавца в магазинеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке у молодого продавца покупатель украл мобильный телефон, стоимость которого составила 12 тысяч рублей.

Как рассказали в полиции Кузбасса, молодой человек обратился в отдел полиции «Левобережный» УМВД России по Новокузнецку. Он gjzcybk, что у него похитил мобильник стоимостью 12 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, 24-летний мужчина работает продавцом в одном из городских магазинов. Кража произошла на рабочем месте: посетитель торговой точки решил забрать гаджет себе, пока мужчина отлучился за необходимым товаром.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался одногодка пострадавшего. Похищенный мобильный телефон он сдал в ломбард, а вырученные деньги в размере одной тысячи рублей потратил, –пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, сейчас следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Теперь молодой человек может отправиться в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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