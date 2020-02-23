23 Февр. 2020 2020-02-23T11:41:11+03:00

В понедельник в Кузбасс снова придут холода Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В Кузбассе вскоре снова похолодает. Температура воздуха в некоторых районах области опустится до -19 градусов Цельсия.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, в понедельник, 24 февраля, ожидается переменная облачность, ночью будет небольшой снег, днем – преимущественно без осадков, местами возможны изморозь и дымка, на дорогах гололедица, поэтому водителей просят быть крайне аккуратными.

Ночью синоптики обещают понижение температуры воздуха по области до -7, -12 градусов Цельсия, а при прояснении стрелка термометра может опуститься -14, -19 градусов. Днем станет значительно теплее, и воздух прогреется до -2, -7 градусов.

А вот в областной столице осадков не будет. Местами лишь может ожидать дымка, а на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью температура воздуха не опустится ниже -10, -12 градусов, а днем – -4, -6 градусов.

Отметим, в воскресенье в регионе с последствиями снегопада боролись 2,4 тысячи человек и 1,2 тысячи единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU