2020-02-23T13:03:15+03:00
Общество

Угольное предприятие Кузбасса закрыли из-за нарушения правил безопасности

Рабочим выдавали неисправные светильники, оповещающие об уровне метана
Яна ПОПОВА
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Предприятие Кузбасса закрыли из-за нарушения правил безопасностиПредприятие Кузбасса закрыли из-за нарушения правил безопасностиФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе закрыли угольное предприятие, которое не следило за безопасностью своих сотрудников – у 60 процентов головных светильников были неисправны сигнализаторы метана.

Беловский районный суд вынес приговор в отношении АО «Разрез Инской». Предприятие признали виновным в неоднократном нарушении требований промышленной безопасности.

Выяснилось, что у 60 процентов головных светильников, применяемых в добычи угля, неисправны сигнализаторы метана. Они помогают шахтерам контролировать газовую обстановку на рабочем месте. Всего у организации было 600 подобных приборов.

К счастью, эти нарушения заметили эксперты во время проверки промбезопасности. Однако эти нарушения не были сразу устранены, поэтому юридическое лицо АО «Разрез Инской» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного кодексом РФ «Об административных правонарушениях».

– Данные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. На момент рассмотрения дела в суде они так и не были устранены. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации неисправных головных светильников СМГВ-01 на АО «Разрез Инской», на срок 90 суток, включая время фактического прекращения деятельности с 06 февраля 2020 года, – рассказали в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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