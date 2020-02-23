В день защитника Отечества в Кузбассе пересчитали мужчин

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:12:43+03:00

На начало 2019 года в регионе проживало 1228, 2 тысячи мужчин

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В день защитника отечества Кемеровостат посчитал мужчин, проживающих в Кузбассе. Оказалось, что их значительно меньше, чем женщин.

Как рассказали эксперты, на начало 2019 года в регионе проживало 1228,2 тысяч мужчин. Статисты посчитали, что на 1000 представителей сильного поло приходилось 1177 женщин.

– Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 35 лет и с возрастом увеличивается. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин, – пояснили статисты.

Кроме того, на начало 2019 года среди мужчин насчитывалось 268,9 тысячи человек в возрасте до 16 лет – 21,9 процента от их большего числа, 206,7 тысячи лиц пенсионного возраста – 16,8 процента и 752,6 тысячи мужчин в трудоспособном возрасте – 61,3 процента.

В среднем в регионе проживают мужчины в возрасте 36,8 года. А вот средний возраст женщин чуть больше – 42,2 года

Отметим, свежие данные появятся только после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU