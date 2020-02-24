Отдыхающие кузбассого курорта поздравили мужчин с днем защитника Отечества необычным способом

24 Февр. 2020 2020-02-24T03:14:30+03:00

В этот день на горе прошел массовый спуск

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Отдыхающие кузбасского курорта Шерегеш поздравили все вместе спустились с горы, образовав собой российский триколор. Всего в мероприятии приняли участие 600 человек.

Как рассказали в пресс-службе Таштоголького района, мероприятие прошло в воскресенье, 23 февраля, в Шерегеше на горе Зеленая. Этот спуск был приурочен к празднованию дня защитника Отечества и первенству России по горнолыжному спорту.

В этом флешмобе приняли участие более 600 человек. Они надели куртки трех цветом российского флага: белые, синие и красные. После все желающие выстроились в ровные колонны, образовав тем самым три разноцветные полосы, и спустились со склона.

Также отмечается, что этот спуск должен был стать рекордным по количеству участников. Однако пока неизвестно, подтвердили ли эксперты эту позицию.

– Вместе с лыжниками и сноубордистами спускался йети. Он стал символом предстоящего чемпионата и первенства России по горнолыжному спуску. Старт этих соревнований будет дан завтра в Таштаголе, – написал на своей странице в социальной сети губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Во время мероприятия происшествий и чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было, а охрану общественного порядка осуществляли сотрудники МВД по Таштогольскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU