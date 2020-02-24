Торговый павильон загорелся в Кемерове

24 Февр. 2020 2020-02-24T04:32:51+03:00

Его отправились тушить семь человек

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На выходных в Кузбассе загорелся торговый павильон. После поступления сигнала о пожаре на место выехало семь человек и две единицы техники.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о пожаре на пульт диспетчера управления поступил в воскресенье, 23 февраля, в 11.58. Звонивший сообщил, что в Кемерове загорелся частный торговый павильон, находящийся на улице 9 Января.

На место происшествия сразу же были отправлены пожарные подразделения, состоящие из семи человек и двух единиц техники. Благодаря их стараниям, пламя было ликвидировано уже через девять минут после поступления сигнала – в 12.07.

Также в пресс-службе регионального управления отметили, что в результате пожара никто из людей не пострадал. Однако помещение, где произошло возгорание, значительно пострадало: под крышей торгового павильона обгорели электропровода на площади 0,5 квадратных метров.

Сейчас специалисты восстанавливают все обстоятельства произошедшего. Однако предварительно было установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудовани

ИСТОЧНИК KP.RU