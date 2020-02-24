2020-02-24T06:06:21+03:00
Происшествия

Молодого мужчину за кражу шоколадки отправят под суд в Кузбассе

Общая сумма украденного – 1000 рублей
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Молодого мужчину за кражу шоколадки отправят под суд в КузбассеМолодого мужчину за кражу шоколадки отправят под суд в КузбассеФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе 18-летнего молодого человека отправят под суд за то, что он украл коробку шоколада на общую сумму 1000 рублей.

Как рассказали в региональном отделении полиции, к правоохранителям Полысаева обратилась директор одного из продуктовых магазинов города еще в январе этого года. Она рассказала, что кто-то украл у нее коробку с пятнадцатью плитками шоколада. Сумма ущерба - 1000 рублей.

- Молодой человек подошел к витрине с товаром и, забрав коробку с шоколадом, направился к выходу, минуя кассу. Продавец магазина попыталась его остановить, но похититель скрылся. Позже полицейские выяснили, что все украденные плитки он съел, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас полицейские уже закончили расследование в отношении 18-летнего кузбассовца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Грабеж». Сейчас материалы дела уже переданы в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Составлен рейтинг регионов России по выручке КФХ и доходу с отраслей
Три частных дома загорелись вечером воскресенья в Кемерове
В отдаленных шорских поселках Кузбасса установят солнечные батареи
Неправильные запасы подвели кузбассовца под статью
Доверчивая кемеровчанка лишилась всех денег из-за продажи кровати
Молодого мужчину за кражу шоколадки отправят под суд в Кузбассе
Торговый павильон загорелся в Кемерове
Отдыхающие кузбасского курорта поздравили мужчин с Днем защитника Отечества необычным способом
В день защитника Отечества в Кузбассе пересчитали мужчин
Угольное предприятие Кузбасса закрыли из-за нарушения правил безопасности
В понедельник в Кузбасс снова придут холода
Новокузнечанен украл телефон у продавца в магазине
Первый зампред РСХБ назвал три важнейших направления работы Банка в Кузбассе
Полицейские исполнили мечту 8-летнего мальчика из Кузбасса
С днем защитника Отечества кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев
По итогам 2019 года Россельхозбанк по РСБУ получил 4,3 миллиарда рублей прибыли
Ребенок после рождения попал на операционный стол в Кузбассе
После развода с хоккеистом из Кузбасса Иваном Телегиным Пелагея занялась боксом
Волейбольный «Кузбасс» одержал победу над московским «Димнамо»
Стартовала госпрограмма льготной ипотеки для строительства или приобретения жилья в сельской местности: ставка до 3% годовых