Молодого мужчину за кражу шоколадки отправят под суд в Кузбассе

24 Февр. 2020 2020-02-24T06:06:21+03:00

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В Кузбассе 18-летнего молодого человека отправят под суд за то, что он украл коробку шоколада на общую сумму 1000 рублей.

Как рассказали в региональном отделении полиции, к правоохранителям Полысаева обратилась директор одного из продуктовых магазинов города еще в январе этого года. Она рассказала, что кто-то украл у нее коробку с пятнадцатью плитками шоколада. Сумма ущерба - 1000 рублей.

- Молодой человек подошел к витрине с товаром и, забрав коробку с шоколадом, направился к выходу, минуя кассу. Продавец магазина попыталась его остановить, но похититель скрылся. Позже полицейские выяснили, что все украденные плитки он съел, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас полицейские уже закончили расследование в отношении 18-летнего кузбассовца. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Грабеж». Сейчас материалы дела уже переданы в суд. Молодому человеку грозит лишение свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU