2020-02-24T07:46:48+03:00
Происшествия

Неправильные запасы подвели кузбассовца под статью

Молодой человек может надолго лишиться свободы
Екатерина РОМАНОВА
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Неправильные запасы подвели кузбассовца под статью. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Неправильные запасы подвели кузбассовца под статью. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Житель деревни Новороманово, что в Юргинском районе, на зиму грядущую сделал запасы. Правда, это были не соленья и варенья, а запрещенные вещества. Теперь запасливому кузбассовцу придется предстать перед судом.

Один из жителей деревни Новороманово встал на скользкую тропу преступления. Он заготавливал наркотикосодержащее растение, и однажды об этом стало известно сотрудникам полиции. Они пришли в квартиру, где живет запасливый 20-летний молодой человек, и провели обыск. И действительно: стражи порядка обнаружили два пакета с веществом растительного происхождения. Вещество имело характерный запах конопли, так что сомнений в противоправной деятельности молодого человека не оставалось. Более того, позже эксперты подтвердили: в пакетах находится марихуана общей массой более 250 граммов.

Молодой человек настаивал на том, что наркотик он заготавливал и хранил исключительно в личных целях. Однако это не освободило его от ответственности: объем запрещенного вещества «потянул» на хранение в особо крупном размере.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном хранении, изготовлении и переработке растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области, он может лишиться свободы на срок до десяти лет.

Кузбасские полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8 (384-2) 58-00-58. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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