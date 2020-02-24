2020-02-24T07:59:12+03:00
Происшествия

Три частных дома загорелись вечером воскресенья в Кемерове

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего
Яна ПОПОВА
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Три частных дома загорелись вечером воскресенья в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС КузбассТри частных дома загорелись вечером воскресенья в Кемерове. ФОТО: ГУ МЧС Кузбасс
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В день защитника Отечества, 23 февраля, в Кемерове произошло сразу три пожара в частном секторе. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедших чрезвычайных ситуаций.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, за прошедшие сутки в областной столице произошло несколько пожаров в частном секторе. Все они произошли вечером в воскресенье, 23 февраля.

Первое возгорание случилось в доме на улице Тихвинской. Сигнал о происшествии поступил на пульт диспетчера управления в 17.02. Пламя было полностью ликвидировано уже через 25 минут после того, как девять человек и пять единиц техники были отправлены на место ЧП.

Следом, в 20.11, специалисты МЧС отправились на улицу Калиновую, где также загорелся частный жилой дом. На этот раз с пламенем боролись гораздо больше людей: огонь тушили 22 человека и шесть единиц техники. Полностью избавиться от пламени удалось к 20.35.

И параллель бригада, состоящая из 11 человек и трех единицы техники, отправилась на улицу Луганскую. В 20.20 поступил сигнал, что здесь загорелся одноэтажный жилой дом и надворная постройка. Огонь удалось потушить в 20:44.

Отметим, в результате этих происшествий из людей никто не пострадал. Сейчас специалисты оценивают нанесенный ущерб и выясняют причины пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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