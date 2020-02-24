24 Февр. 2020 2020-02-24T08:38:07+03:00

В СФО Кемеровская область занимает 4 место по растениеводству в доле выручки и 7 место по животноводству

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Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в производство товарной массы АПК в масштабах России оценивается в 12,9 процента. РСХБ проанализировал выручку федеральных округов и отдельных регионов и оказалось, что Сибирский федеральный округ вошел в первую четверку, а Кузбасс в доле выручки занимает 4 место по растениеводству и 7 место по животноводству.

Первое место по выручке сегмента КФХ занимают аграрии Южного федерального округа со 182 миллиардами рублей выручки и 29 процентами от всероссийского объема. На втором месте КФХ Приволжского федерального округа, на третьем - фермеры Центрального федерального округа. Далее следуют Сибирь и Северный Кавказ.

- Примечательно, что удельный вес некоторых субъектов Федерации сравним и превосходит вклад целых округов. Так, безусловным лидером по выручке среди регионов стал Краснодарский край – более 66 миллиардов рублей, или 10,4 процента от всероссийского объема, что лишь немногим меньше, чем суммарный показатель ДФО, УФО и СЗФО. Вторым среди регионов идет Ростовская область (51 миллиарда рублей, 8 процентов), третьим – Саратовская область (39 миллиардов рублей, 6,1 процента), – отметил заместитель руководителя центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

Составлен рейтинг регионов России по выручке КФХ и доходу с отраслей. ФОТО: РСХБ

В животноводстве лидируют Дагестан, Татарстан и Калмыкия – 19,1 процента от национального показателя.

В разрезе Сибирского Федерального округа Кемеровская область занимает четвертое место (82,8 процента) по растениеводству в доле выручки и седьмое место (17,2 процента) по животноводству.

Партнерский материал.