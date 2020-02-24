Кузбассовцы пожаловались на свалку на улице крупного города

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:42:13+03:00

По словам горожан, мусор не вывозили уже больше месяца

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Кузбассовцы пожаловались на мусорную свалку, которая образовалась в центре крупного города из-за того, что бытовые отходы не вывозили уже больше месяца.

Своим возмущением житель Прокопьевска поделился с земляками в одной из групп города в социальной сети. Он рассказал, что на улице Космонавта Волынова не вывозят мусор уже больше месяца, и прикрепил к посту доказательство - фотографию.

На снимке видно, что большой контейнер полностью заполнен мусором, а рядом с ним на снегу лежат огромные мешки с бытовыми отходами. Из них высыпана зола, которая сделала весь лежащий рядом снег черным.

Подписчики паблика посоветовали автору публикации обратиться сначала в компанию, которая занимается ликвидацией бытовых отходов, а если это не поможет, написать заявление в прокуратуру.

«Позвоните сами в компанию и спросите, почему не вывозят мусор. Когда у нас мусор не вывозили, я позвонила им сама. Они сказали, что заявок на вывоз мусора не было, и на следующий день мусор вывезли», - поделилась своим опытом девушка.

Отметим, месяц назад уже была подобная ситуация. Регоператор не вывозил мусор в городах, расположенных на юге области. Тогда главы городов обещали решить этот вопрос и наладить систему вывоза бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU