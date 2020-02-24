2020-02-24T12:14:44+03:00
Общество

Оставшегося без родителей мальчика из Кузбасса показали на федеральном канале

Его показали в программе «Когда все дома» на канале Россия-1
Яна ПОПОВА
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Оставшегося без родителей мальчика из Кузбасса показали на федеральной канале. ФОТО: Россия-1Оставшегося без родителей мальчика из Кузбасса показали на федеральной канале. ФОТО: Россия-1
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Мальчика из Кузбасса, который остался без родителей в раннем возрасте, показали в программе «Когда все дома» на канале Россия-1.

Выпуск «Когда все дома» на канале Россия-1 был показан в эфире в воскресенье, 23 февраля. Героем программы стал и 11-летний, проживающий в кузбасском детском доме.

В рубрике «У вас будет ребенок», благодаря которой потенциальные приемные родители могут заметить детей-сирот, рассказали о судьбе Жени. Он попал в приют еще в мае прошлого года. По словам ребенка, он хорошист – за все время обучения у него не было ни одной тройки. Любимые предметы – история и математика.

Кроме того, он занимается футболом и танцами, однако мечтает в будущем стать строителем.

Воспитательница Жени считает, что он очень добрый и позитивный ребенок, а также весьма упертый – мальчик любит доводить начатое до конца, при этом не вступает в конфликты с другими воспитанниками детского дома.

По всем вопросом усыновления мальчика можно обратиться по телефону регионального оператора Кузбасса 8 (3842) 36-09-59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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