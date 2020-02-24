Оставшегося без родителей мальчика из Кузбасса показали на федеральном канале
Мальчика из Кузбасса, который остался без родителей в раннем возрасте, показали в программе «Когда все дома» на канале Россия-1.
Выпуск «Когда все дома» на канале Россия-1 был показан в эфире в воскресенье, 23 февраля. Героем программы стал и 11-летний, проживающий в кузбасском детском доме.
В рубрике «У вас будет ребенок», благодаря которой потенциальные приемные родители могут заметить детей-сирот, рассказали о судьбе Жени. Он попал в приют еще в мае прошлого года. По словам ребенка, он хорошист – за все время обучения у него не было ни одной тройки. Любимые предметы – история и математика.
Кроме того, он занимается футболом и танцами, однако мечтает в будущем стать строителем.
Воспитательница Жени считает, что он очень добрый и позитивный ребенок, а также весьма упертый – мальчик любит доводить начатое до конца, при этом не вступает в конфликты с другими воспитанниками детского дома.
По всем вопросом усыновления мальчика можно обратиться по телефону регионального оператора Кузбасса 8 (3842) 36-09-59.
ИСТОЧНИК KP.RU