2020-02-24T14:00:38+03:00
Общество

На демонтаж новогодней елки в Новокузнецке потратят почти 146 тысяч рублей

Сейчас от нее остался лишь каркас
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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На демонтаж новогодней елки в Новокузнецке потратят 145,6 тысячи рублейНа демонтаж новогодней елки в Новокузнецке потратят 145,6 тысячи рублейФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Новокузнецке в последнюю зимнюю неделю приступили к разбору елки, что на главной городской площади.

Работы по демонтажу главного символа Нового года начали 23 февраля с утра, и уже днем в понедельник, 24 февраля, от городской елки остался лишь каркас. Ледяные фигуры, украшавшие площадь общественный мероприятий, демонтировали еще раньше. Сейчас здесь остаются лишь фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также снежные горки.

Еще несколько дней назад елка красовалась на площади. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Еще несколько дней назад елка красовалась на площади.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Впрочем, и им осталось недолго стоять. До 28 февраля подрядчик должен будет очистить площадь, а каркасы деревянных горок, искусственную новогоднюю ель и фигуры Деда Мороза и Снегурочки доставить на место хранения.

Рабочие внутри каркаса елки Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Рабочие внутри каркаса елкиФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Напомним, начальная сумма контракта на демонтаж снежного городка составляла 220 тысяч рублей. Победил же в аукционе подрядчик, предложивший наименьшую сумму за выполнение работ – 145,6 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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