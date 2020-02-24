На демонтаж новогодней елки в Новокузнецке потратят почти 146 тысяч рублей

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:00:38+03:00

Сейчас от нее остался лишь каркас

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В Новокузнецке в последнюю зимнюю неделю приступили к разбору елки, что на главной городской площади.

Работы по демонтажу главного символа Нового года начали 23 февраля с утра, и уже днем в понедельник, 24 февраля, от городской елки остался лишь каркас. Ледяные фигуры, украшавшие площадь общественный мероприятий, демонтировали еще раньше. Сейчас здесь остаются лишь фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также снежные горки.

Еще несколько дней назад елка красовалась на площади.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Впрочем, и им осталось недолго стоять. До 28 февраля подрядчик должен будет очистить площадь, а каркасы деревянных горок, искусственную новогоднюю ель и фигуры Деда Мороза и Снегурочки доставить на место хранения.

Рабочие внутри каркаса елкиФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Напомним, начальная сумма контракта на демонтаж снежного городка составляла 220 тысяч рублей. Победил же в аукционе подрядчик, предложивший наименьшую сумму за выполнение работ – 145,6 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU