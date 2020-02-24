РСХБ назвал сферы продукции АПК с наибольшим вкладом фермеров и наибольшей рентабельностью

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:27:35+03:00

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Эксперты Россельхозбанка проанализировали статистику Росстата и финансовую отчетность клиентов Банка - крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Выяснилось, что в тройку по рентабельности для КФХ входят молочное животноводство, мясное скотоводство и выращивание зерновых и масличных культур.

- На долю фермеров приходится значительная часть объема сельхозпродукции. Так, в производстве семян подсолнечника КФХ принадлежит 33 процента. В объеме зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, гречиха, рис, горох) - 29 процентов, – рассказал заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

В животноводстве участие КФХ гораздо скромнее – на весь скот и птицу приходится три процента, почти четверть из них - разведение овец и коз.

Один из примеров успешного ведения малого и среднего бизнеса на селе - Крестьянское Хозяйство «Бекон» в Кузбассе. С 2005 года предприятие заключило с РСХБ 62 кредитных договоров, внедрило в хозяйство современные технологии и оборудование, увеличило штат до 25 человек.

- Мы много лет сотрудничаем с Россельхозбанком и всегда получаем необходимую нам поддержку, – отмечает директор предприятия Александр Столяров. – Благодаря этому предприятие развивается, наращивая объемы производства и осваивает новые рынки.

- Фермерство – это достойная работа и прибыльный бизнес. Россельхозбанк накопил огромную экспертизу в работе как с уже действующими фермерами, так и теми людьми, кто только задумывается об этом. Для начинающих предпринимателей, которые участвуют в программе «Агростартап», предусмотрен инструмент поддержки «Стань фермером». Это дает возможность придать ускорение бизнесу на самом раннем его этапе, – прокомментировал Дмитрий Жиляков.

Партнерский материал.