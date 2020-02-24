2020-02-24T13:43:44+03:00
Происшествия

Горящий в Кемерове киоск попал на видео

Его тушили семь человек и две единицы техники
Яна ПОПОВА
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Горящий киоск в Кемерове попал на видео. ФОТО: Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий/vk.comГорящий киоск в Кемерове попал на видео. ФОТО: Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий/vk.com
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В сети появилось видео горящего торгового павильона, расположенного по улице 9 Января в Кемерове. Пожар пришлось тушить семи специалистов и двум единицам техники.

На кадрах видно, что торговая точка полностью охвачена рыжим пламенем, от которого исходит темный дым. Пожарных пока нет рядом. Только горожане находятся вблизи открытого огня, опасаясь, что он перекинется на соседние киоски.

Пожар в кемеровском киоске.Видео: vk.com "Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)"

Напомним, ранее сообщалось, что на место происшествия сразу же были отправлены пожарные подразделения, состоящие из семи человек и двух единиц техники. Благодаря их стараниям пламя было ликвидировано уже через девять минут после поступления сигнала - в 12.07.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Однако помещение, где произошло возгорание, значительно пострадало: под крышей торгового павильона обгорели электропровода на площади 0,5 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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