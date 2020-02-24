Россельхозбанк и «Центр Агроаналитики» совместно разработают ценовые индексы

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:51:58+03:00

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Центр отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк» и ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России с 2020 года договорились обмениваться данными о конъюнктуре рынков АПК и создавать совместные аналитические продукты.

- Зачастую производители тратят непропорционально много ресурсов для установления рыночной цены. Мы уверены, что оперативные и конкретные ценовые индексы сделают более эффективным ценообразование как на крупных, так и на мелких и средних предприятиях, — отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

Предоставление актуальной аналитики по международным рынкам позволит повысить уровень информационного обеспечения российских экспортеров.

- Мы часто не согласны с прогнозами зарубежных коллег, которые по-прежнему не видят в России одного из перспективных экспортеров продукции животноводства. А ведь такие прогнозы могут иметь конкретные экономические последствия, в частности при принятии инвестиционных решений, - подчеркнул руководитель «Центра Агроаналитики» министерства Дмитрий Авельцов.

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2020 году, «Центр Агроаналитики» предоставляет Россельхозбанку аналитическую информацию об инвестиционной привлекательности АПК в регионах РФ, динамике средних цен производителей на сельхозпродукцию, внешнеэкономической деятельности в сфере АПК, проводит экспертную оценку уровня развития отдельных подотраслей.

Благодаря соглашению повысится прозрачность рынков АПК и предсказуемость их конъюнктуры. А это повлияет на инвестиционную привлекательность отрасли и эффективность сельхозпроизводства.

Партнерский материал.