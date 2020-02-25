25 Февр. 2020 2020-02-25T03:37:34+03:00

Несколько экипажей ДПС гонялись за легковушкой в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

Изменить размер текста: A A

На новокузнецких улицах вечером 24 февраля горожане сняли на видео погоню. Несколько автомобилей ДПС преследовали иномарку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/762656" frameborder="0"></iframe> Несколько экипажей ДПС гонялись за легковушкой в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

Очевидцы сняли на видео, как несколько автомобилей ДПС преследуют легковой автомобиль. Машина, по их словам, ехала со стороны Запсиба. Затем ее, преследуемую автомобилями со спецсигналами, видели на улице Павловского, проспекте Ермакова. Остановить же иномарку удалось лишь возле «Сити Молла».

Невольные свидетели развязки сняли на камеру, как водителя вывели из иномарки и пересадили в одну из машин ДПС. Очевидцы предположили, что водитель был нетрезвым.

О причинах погони и задержания автолюбителя пока информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU