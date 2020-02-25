Автолюбитель из Кемерова сбил и бросил на дороге собаку с умными глазами

25 Февр. 2020 2020-02-25T04:21:19+03:00

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Один из кемеровчан разместил в соцсетях возмущенный пост. Он стал свидетелем и невольным участником целой драмы: автолюбитель сбил на дороге собаку и бросил ее.

«Уважаемый водитель белого Ленд Ровера, который на Сибиряках сбил собаку и уехал с места ДТП, надеюсь, что твой автомобиль не сильно пострадал, ну а по поводу собаки... что ж ты не переживай, мы с супругой остановились и подобрали раненое животное с проезжей части», - написал автор поста в соцсетях.

У собаки после ДТП - перелом лапы и другие повреждения. ФОТО: vk.com, Роман Котов

Мужчина также отметил, что псу всего два года. В ветеринарной клинике врачи диагностировали у него перелом лапы и повреждение тазобедренного сустава. Также возможны внутренние повреждения. Взявший на себя заботу о собаке кемеровчанин отметил, что псу необходима операция, оплата стационара, лекарства для реабилитации. При этом только на операцию может потребоваться порядка 12 тысяч рублей. К слову, необходимую сумму горожане собрали всего за несколько часов.

- Хозяин, позвони если узнал собаку, - обратился к владельцу собаки кемеровчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU