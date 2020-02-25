2020-02-25T04:49:39+03:00
Общество

Из-за тумана в Новокузнецк не прилетели самолеты

Московские рейсы задерживаются на несколько часов
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за тумана в Новокузнецк не прилетели самолеты. ФОТО: Юрий ЛобачевИз-за тумана в Новокузнецк не прилетели самолеты. ФОТО: Юрий Лобачев
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Утренние зимние туманы внесли коррективы в работу аэропортов. Так, в аэропорт имени Волынова, что в Новокузнецке, не прибыли сразу два рейса.

Сразу два авиарейса из Москвы – из аэропортов Домодедово и Шереметьево – задержаны на несколько часов из-за неблагоприятных метеоусловий. Так, самолет, который должен был вылететь из аэропорта Домодедово в 05.25, отправится в путь лишь в 12.20. А вылет самолета, который должен был состояться в 06.55 из Шереметьева, откладывается на 11.45. соответственно, на несколько часов переносится прибытие самолетов в Новокузнецк и их отправление обратно в столицу. Об этом сообщили в справочной аэропорта имени Волынова. А вот рейс, следующий из Томска в Новокузнецк, прибыл по расписанию.

К слову, авиарейсы, следовавшие из Москвы в Кемерово, если верить онлайн-табло на сайте аэропорта имени Леонова, прибыли по расписанию.

- Все авиарейсы и прибыли, и улетели согласно расписанию, - сообщили в справочной кемеровского аэропорта

ИСТОЧНИК KP.RU

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