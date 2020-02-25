25 Февр. 2020 2020-02-25T05:12:30+03:00

После пожара в кемеровской «Зимней вишне» в России закрылось более 70 торговых центров Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Изменить размер текста: A A

После трагедии, которая произошла в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году, в России прошли массовые проверки пожарной безопасности. Многие центры вынуждены были закрыться до устранения нарушений. До сих пор не открылись 74 из них.

- В настоящее время приостановленными остаются 74 торгово-развлекательных центра. Все нарушения требований пожарной безопасности находятся на контроле надзорных органов МЧС России, - приводит ТАСС данные МЧС РФ.

После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» были проведены проверки 86 тысяч объектов с массовым пребыванием людей. На 28 тысячах объектах были выявлены нарушения пожарной безопасности. При этом в ряде случаев устранить нарушения возможно только после капитальной реконструкции зданий.

К слову, из-за нарушений требований пожарной безопасности закрывались торговые центры Кузбасса. Так, несколько дней назад временно приостановил работу ТРЦ «Полет» в Новокузнецке. Кроме того, в течение долгого времени оставался закрытым кемеровский ТЦ «Лапландия». Потребовалось устранение нарушений и в и торговом центе «Я».

ИСТОЧНИК KP.RU