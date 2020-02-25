2020-02-25T06:32:45+03:00
Общество

Кузбасс вошел в рейтинг регионов по аварийности дорог

Он занял 27-е место рейтинга
Яна ПОПОВА
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Кузбасс вошел в рейтинг регионов по высокой аварийности дорогКузбасс вошел в рейтинг регионов по высокой аварийности дорогФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кузбасс вошел в рейтинг регионов, где часто случаются дорожно-транспортные происшествия. По данным экспертов, регион занимает 27-ю строчку.

Статисты РИА Новости проанализировали количество аварий, произошедших в 2019 году. Информацию экспертам передали сотрудники МВД РФ. По результатам исследования они составили рейтинг, включающий себя количество ДТП со смертельным исходом.

Больше всего аварий произошло в республике Тыва. На 100 тысяч зарегистрированных автомобилей произошло 858 аварий с пострадавшими. Чуть меньше в Ярославской области, где случилось 504 ДТП, и в Омской области с 476 происшествиями на дороге.

Кузбасс, по данным статистов, занял 27-ю строчку рейтинга. В 2019 году в регионе произошло 287 ДТП на 100 тысяч автомобилей.

А вот безопаснее всего в прошлом году юыло в республике Чечня. Там на это же количество машин пришлось всего 76 автоаварий. Следом идем Чукотский автономный округ – 139 происшествий и Свердловская область – 150 ДТП.

Отметим, в течение 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий, где пострадали люди, снизилось на 2,2 процента, а число самих аварий также снизилось: погибших – на 6,8 процента, раненых – на 1,9 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Кузбасс вошел в рейтинг регионов по аварийности дорог
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