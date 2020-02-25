2020-02-25T07:02:26+03:00
Происшествия

Автомобилист насмерть сбил пешехода в Кемерове

ДТП произошло вечером 24 февраля
Екатерина РОМАНОВА
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Автомобилист насмерть сбил пешехода в КемеровеАвтомобилист насмерть сбил пешехода в КемеровеФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове вечером 24 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стоило жизни одному из горожан.

Около 19.50 в Кемерове неподалеку от дома №3 по улице Ракитянского произошло страшное ДТП. Здесь водитель отечественного автомобиля насмерть сбил пешехода. Как сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Веста» двигался со стороны проспекта Шахтеров в сторону улицы Антипова.

- Неподалеку от дома №3 по улице Ракитянского он совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода, - прокомментировали в ведомстве.

41-летний пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. 39-летний водитель отечественной легковушки в ДТП не пострадал. К слову, он был совершенно трезвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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