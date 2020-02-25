2020-02-25T10:25:03+03:00
Происшествия

Двух кузбассовцев поймали на краже запчастей для тепловозов

Теперь их ждет суд
Ирина АВТУШКО
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Двух кузбассовцев поймали на краже запчастей для тепловозов. Фото: Кузбасское ЛУ МВДДвух кузбассовцев поймали на краже запчастей для тепловозов. Фото: Кузбасское ЛУ МВД
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Транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу запчастей для тепловозов с ремонтного предприятия в Белове. Как выяснилось, злоумышленниками оказались двое сотрудников.

Заявление о краже поступило от представителей самого предприятия, которое специализируется на ремонте подвижного состава. Злоумышленников удалось быстро обнаружить - ими оказались два слесаря, работавших на этом предприятии.

Стражи порядка установили, что они заранее спланировали хищение радиаторных секций для локомотивов. Когда поблизости никого не было, подозреваемые погрузили на специально приготовленную тележку шесть элементов системы охлаждения и вывезли из цеха. После этого запчасти накрыли белым покрывалом и закопали в снегу. За похищенным мужчины планировали вернуться позже.

- Стоимость похищенного имущества составила 26 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД.

Теперь обоим фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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