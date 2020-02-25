Синоптики назвали причины тумана в Кемерове

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:34:46+03:00

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Жители Кемерова обратили внимание на густой туман в городе, из-за которого видимость на дорогах была крайне низкая - до 1000 метров. Синоптики рассказали о том, с чем связано такое погодное явление.

Утром 25 февраля в областном центре установились неблагоприятные погодные условия - город накрыл густой смог. Жители поделились фотографиями необычного погодного явления в социальной сети. А позже эксперты выяснили, в чем причина столь непроглядной дымки.

- В Кемерове зафиксирован дым с видимостью до 100 метров. Это связано с тем, что установились неблагоприятные метеорологические условия. Они способствовали накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Также в городе установилась температурная инверсия в 8 градусов: одна станция показала -20 градусов, а другая зафиксировала -12, - сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Отметим, ранее сообщалось, что утром во вторник, 25 февраля, кемеровчане обратили внимание на густой туман с неприятным запахом, окутавший город. Фотографиями тумана - или смога - горожане делятся в социальных сетях. Кроме того, в Кузбассе синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий, который в народе получил название «черного неба». В эти дни предприятиям рекомендуют сократить выбросы.

ИСТОЧНИК KP.RU