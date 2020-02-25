2020-02-25T10:46:41+03:00
Общество

В Кузбассе установили всероссийский рекорд

С горы в Шерегеше спустились 616 лыжников
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе установили всероссийский рекорд. ФОТО: Администрация правительства КузбассаВ Кузбассе установили всероссийский рекорд. ФОТО: Администрация правительства Кузбасса
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В Кузбассе установили всероссийский рекорд. В День защитника Отечества, 23 февраля, с горы в Шерегеше спустились 616 лыжников.

Как рассказали в администрации правительства области, со склона горы Зеленой спустились 616 лыжников и сноубордистов, зафиксировав рекорд страны по массовому спуску. Он был посвящен Дню защитника Отечества, а также открытию чемпионата и первенства России по горнолыжному спорту., которое состоялось в понедельник, 24 февраля.

- По задумке участники должны были спуститься с горы «живым» триколором. Для этого каждому предоставили куртки белого, синего и красного цветов. С горы также спустился йети - символ чемпионата и первенства России по горнолыжному спорту, - сообщили в администрации.

На этом грандиозном событии побывал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что удивлен, как много людей захотели присоединиться.

- Любители горнолыжного спорта объединились в одном месте для общего дела - это не может не радовать! - прокомментировал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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