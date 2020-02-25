2020-02-25T10:49:11+03:00
Общество

В Кузбассе браконьер застрелил самку лося

За незаконную охоту ему светит крупный штраф либо тюремный срок
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе браконьер застрелил самку лося. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кузбассе браконьер застрелил самку лося. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе во время охоты браконьер подстрелил самку лося. За это ему грозит серьезное наказание.

Инцидент произошел в Ижморском районе недалеко от автодороги Ижморский - Красный Яр. О произошедшем полицейским рассказал госинспектор департамента охраны объектов животного мира. По словам мужчины, из лесного массива вблизи трассы доносились выстрелы.

Чтобы проверить информацию, на место выехала оперативно-следственная группа. В 2,5 километра от дороги, в районе поселка Ижморский, она обнаружили тушу самки лося со следами огнестрельных ранений. Вскоре установили личность стрелявшего. Им оказался 30-летний житель поселка.

- Подозреваемый пояснил, что увидел в лесу лося и дважды выстрелил в него из своего ружья, однако животное убежало, и он подумал, что промазал, поэтому не стал преследовать его, сел на снегоход и уехал домой, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дома у задержанного нашли карабин, из которого он стрелял, патроны к нему и снегоход. Сумма ущерба, который мужчина причинил, составила 400 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Наказание по ней составляет до одного миллиона рублей штрафа либо тюремный срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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