2020-02-25T10:24:44+03:00
Общество

Музей-заповедник "Томская писаница" приглашает на всекузбасскую Инстамасленицу - 2020

Праздник пройдет 1 марта
Мария КОЛОСОВА
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Томская писаница приглашает на всекузбасскую Инстамасленицу - 2020. Фото: "Томская писаница"Томская писаница приглашает на всекузбасскую Инстамасленицу - 2020. Фото: "Томская писаница"
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В музее-заповеднике «Томская писаница пройдет Всекузбасская #инстамасленица2020 - это праздник абсолютно нового формата! В насыщенной программе значатся мастер-классы, интерактивные конкурсы, DJ-сет каверов народных песен, детская игровая программа, масленичный столб, красочное файер-шоу и более тысячи блинов. А чучело Масленицы здесь будет самым высоким в Кузбассе - целых восемь метров!

В этот же день состоятся проводы главного персонажа зимы в Кузбассе - Деда Мороза! На фоне аэроменов, светодиодных экранов, в сопровождении модных спецэффектов Дед Мороз передаст свои полномочия такой же, как он, современной и модной красавице - Весне.

Для гостей праздника будут работать семь гастрономических зон, символизирующих современную интерпретацию масленичной недели. Каждый участник праздника найдет, где согреться, чем полакомиться и что приобрести в качестве сувенира на память. Отметим Масленицу с размахом! Начало 1 марта в 12.00, цена детского и льготного билета – 350 рублей, взрослого – 500 рублей.

Кстати, на накануне инстамасленицы, 29 февраля, на «Томской писанице» ждут маленьких гостей – здесь пройдет «Детская Масленица». В программе – игры на свежем воздухе, веселые конкурсы с подарками от партнеров праздника, сожжение чучела (ну а куда же без этого), бесплатный мастер-класс по выпеканию блинов, - ростовые куклы и скоморохи. А еще запланирована бесплатная экскурсия «Час лакомств» по зоопарку «Томской Писаницы» для всех желающих. Начало праздника 29 февраля, в 13.00. Цена детского и льготного билета – 250 рублей, взрослого – 350 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Музей-заповедник "Томская писаница" приглашает на всекузбасскую Инстамасленицу - 2020
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