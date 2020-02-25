2020-02-25T10:50:33+03:00
Общество

Скандальная фотография на дверях КемГУ оказалась фейком

Лживость снимка доказывали по теням
Екатерина РОМАНОВА
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Скандальная фотография на дверях КемГУ оказалась фейком. ФОТО: vk.com, "Типичный Кемерово"Скандальная фотография на дверях КемГУ оказалась фейком. ФОТО: vk.com, "Типичный Кемерово"
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В социальных сетях появился снимок с неоднозначным объявлением, якобы размещенным на дверях вуза в Кемерове. В самом КемГУ снимок назвали фейком

Кемеровский государственный университет оказался в центре скандала: в соцсетях появился снимок, запечатлевший на дверях вуза неоднозначное объявление. Оно гласило, что вход в стены вуза определенным гражданам строго воспрещен.

Так как объявление можно расценить как дискриминацию по национальному признаку, оно вызвало яркую реакцию у пользователей соцсетей. Большинство из них осудило авторов фотографии и поста лаконичными фразами: «Фу такими быть», «Как же стыдно». Многие предположили, что снимок ненастоящий.

- Не очень похоже на реальность. Но сам факт, что такое выставили на обозрение, ужасен, - комментирует Евгения Азарова

- Какой-то лютый фейк + провокация, -уверен подписчик Morning After

Ответ КемГУ на размещенный в соцсетях пост. ФОТО: Инстаграм КемГУ

Ответ КемГУ на размещенный в соцсетях пост. ФОТО: Инстаграм КемГУ

Чуть позже в официальном аккаунте университета в Инстаграме появилось опровержение подлинности объявления. В качестве доказательства приводились углы падения теней.

-Мастера фотошопа выбрали не самую лучшую тему для шуток, которая разошлась в сетях. Присмотритесь к картинке: тень от листовки неправильная, слишком далеко и уходит вверх. Особенно заметна оплошность в правом верхнем углу. Будьте бдительнее, не ведитесь на фейки, - сообщили в аккаунте вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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