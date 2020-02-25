Кузбассовец до смерти забил случайного знакомого на стройке

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:00:48+03:00

А затем сам вызвал ему скорую помощь

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Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Ижморского района. Молодого человека обвиняют в жестоком убийстве.

Установлено, что в июне прошлого года обвиняемый познакомился с 48-летним мужчиной и предложил ему вместе распить алкоголь. Тот согласился. Местом для времяпровождения они выбрали заброшенное здание.

В какой-то момент импровизированное застолье переросло в ссору, в ходе которой молодой человек забил нового знакомого палкой до смерти.

-После этого он позвал прохожих и рассказал им о произошедшем, они вызвали сотрудников полиции. Злоумышленник был задержан, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Следователям свой поступок задержанный объяснил тем, что мужчина якобы признался ему, что отбывал тюремный срок за изнасилование. Молодому человеку это не понравилось, и он решил проучить собутыльника. Правда в ходе следствия эта версия была опровергнута. Также проведенная экспертиза показала, что задержанный вменяем. Против него возбудили уголовное дело, которое сейчас передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU