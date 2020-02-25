2020-02-25T11:00:48+03:00
Происшествия

Кузбассовец до смерти забил случайного знакомого на стройке

А затем сам вызвал ему скорую помощь
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовец до смерти забил случайного знакомого на стройкеКузбассовец до смерти забил случайного знакомого на стройкеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Ижморского района. Молодого человека обвиняют в жестоком убийстве.

Установлено, что в июне прошлого года обвиняемый познакомился с 48-летним мужчиной и предложил ему вместе распить алкоголь. Тот согласился. Местом для времяпровождения они выбрали заброшенное здание.

В какой-то момент импровизированное застолье переросло в ссору, в ходе которой молодой человек забил нового знакомого палкой до смерти.

-После этого он позвал прохожих и рассказал им о произошедшем, они вызвали сотрудников полиции. Злоумышленник был задержан, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Следователям свой поступок задержанный объяснил тем, что мужчина якобы признался ему, что отбывал тюремный срок за изнасилование. Молодому человеку это не понравилось, и он решил проучить собутыльника. Правда в ходе следствия эта версия была опровергнута. Также проведенная экспертиза показала, что задержанный вменяем. Против него возбудили уголовное дело, которое сейчас передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первые сваи забили на месте строительства спорткомплекса «Кузбасс-Арена»
Кузбассовец до смерти забил случайного знакомого на стройке
Скандальная фотография на дверях КемГУ оказалась фейком
Музей-заповедник "Томская писаница" приглашает на всекузбасскую Инстамасленицу - 2020
В Кузбассе браконьер застрелил самку лося
В Кузбассе установили всероссийский рекорд
Синоптики назвали причины тумана в Кемерове
Двух кузбассовцев поймали на краже запчастей для тепловозов
Синоптики предупредили кузбассовцев об опасных метеоусловиях
Россельхозбанк поддержал открытие Зимней школы «Развитие АПК. Вызовы времени» в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»
Более 20 пожарных тушили банный комплекс в кемеровской Лесной Поляне
Маршрут изменят городские автобусы в Кемерове
Автомобилист насмерть сбил пешехода в Кемерове
Кузбасс вошел в рейтинг регионов по аварийности дорог
После пожара в кемеровской «Зимней вишне» в России закрылось более 70 торговых центров
Из-за тумана в Новокузнецк не прилетели самолеты
Автолюбитель из Кемерова сбил и бросил на дороге собаку с умными глазами
Несколько экипажей ДПС гонялись за легковушкой в Новокузнецке
Международные и российские соревнования по горным лыжам стартовали в Таштаголе
Россельхозбанк и «Центр Агроаналитики» совместно разработают ценовые индексы
До -20 градусов похолодает в ночь на 25 февраля в Кузбассе
Горящий в Кемерове киоск попал на видео
РСХБ назвал сферы продукции АПК с наибольшим вкладом фермеров и наибольшей рентабельностью
В Кузбассе вместо департамента образовалось министерство
На демонтаж новогодней елки в Новокузнецке потратят почти 146 тысяч рублей
Оставшегося без родителей мальчика из Кузбасса показали на федеральном канале
Участниками научной конференции в Кузбассе стали собаки
Три автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Кемерова
Кузбассовцы пожаловались на свалку на улице крупного города