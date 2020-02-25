2020-02-25T13:33:05+03:00
Общество

В Киселевске по решению суда закрыли горящий угольный отвал

Нарушения выявились во время внеплановой проверки
Ирина АВТУШКО
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В Киселевске по решению суда закрыли горящий угольный отвалВ Киселевске по решению суда закрыли горящий угольный отвалФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Один из жителей Киселевска пожаловался в Сибирское Управление Ростехнадзора на угольный отвал, находящийся вблизи жилых домов. По обращению ведомство провело внеплановую проверку.

Во время осмотра производственного объекта экспертами были обнаружены очаги возгорания. Также были выявлены и другие нарушения: формирование угольного отвала велось с нарушением проекта и профилактических мероприятий, предприятие не контролировало состав вредных газов, при эксплуатации отвала не принимались меры по предотвращению очага горения угля, разгрузка автосамосвала велась в зоне возможного обрушения, а сама зона разгрузки не была обозначена специальными знаками.

По результатам проверки было решено, что эти и другие нарушения угрожают жизни и здоровью работников предприятия из-за возможного обрушения отвала, возникновения оползней, отравления угарным газом.

Суд, рассмотрев собранные материалы дела, признал юридическое лицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности и приостановил работы на угольном отвале на 90 суток до ликвидации очагов возгорания.

-В день поступления исполнительного листа судебные приставы ОСП по городу Киселевску приостановили деятельность юридического лица, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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